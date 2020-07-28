МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "А+", прогноз — стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги Китая поддерживаются сильным уровнем внешнего финансирования страны, сильными макроэкономическими показателями, а также масштабом экономики, которая является второй по величине в мире", — говорится в сообщении.

При этом агентство добавляет, что рейтинги Китая в основном ограничены заметной структурной уязвимостью в финансовом секторе, относительно низким доходом на душу населения и более слабыми показателями управления, чем у других стран с рейтингом "А".

Fitch отмечает, что после серьезного удара по экономической активности в течение первого квартала текущего года в результате введения мер по социальному дистанцированию для сдерживания распространения коронавируса, сейчас экономика Китая переживает заметное оживление. "В то время как восстановление экономики остается неравномерным, а активность, связанная с потребителями, отстает от промышленного сектора, ежемесячная статистика продолжает набирать обороты на фоне низких уровней инфицирования внутри страны", — пишет агентство.

Fitch прогнозирует рост реального ВВП Китая в 2020 году на уровне 2,7%, что лучше предыдущего прогноза в 1,2%.

Геополитическая напряженность между Китаем и рядом крупных экономик, включая США, резко обострилась по ряду вопросов, включая пандемию, политику в отношении Гонконга, территориальные претензии и затяжной торговый спор. Fitch полагает, что эта напряженность сохранится, даже если глобальные цепочки поставок, завязанные на Китае и обширная деятельность мировых компаний в стране будут оказывать сдерживающую силу.