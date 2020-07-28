МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об эффективности программы дотаций регионам РФ за выполнение губернаторами KPI.

В ходе общения журналистов с Песковым говорилось, что Минфин в рамках оптимизации федерального бюджета на 2021-2023 годы предлагает отказаться от выплаты дотаций регионам за выполнение губернаторами KPI. Эта система была предусмотрена указом президента 25 апреля 2019 года. Пескова спросили, как в Кремле оценивают это предложение Минфина, а также эффективность этой программы в целом.

"Вопрос для правительства. Минфин, разумеется, сейчас ведёт бюджетную работу, очень напряжённую, она уже началась. В рамках этой работы генерируются разные предложения. На этой стадии все-таки рекомендую обращаться к правительству", — сказал Песков.