МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российская экономика восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только где-то в первом квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 года", — сказала она в ходе конференции газеты "Ведомости".

При этом Юдаева отметила, что кризис также приведет к структурным сдвигам в экономике, которые будут связаны с цифровизацией и предпочтениям с точки зрения работы: люди будут больше работать в удаленных форматах и меньше отправляться в бизнес-поездки.

"Эти, конечно, структурные сдвиги повлияют, в том числе, на потенциальные темпы роста. Хотелось бы, что среднесрочный и долгосрочный эффект был положительный, чтобы мы воспользовались этим стрессом как возможностью для того, чтобы ускорить экономическое развитие", — заключила первый зампред ЦБ.

Банк России на прошлой неделе сузил прогноз по падению ВВП страны в 2020 году до 4,5-5,5% с прежних 4-6% и изменил ожидаемый коридор по росту экономики в 2021 году — до 3,5-4,5% с апрельской оценки в 2,8-4,8%, в 2022 году — до 2,5-3,5% с прежних 1,5-3,5%.