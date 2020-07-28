МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников назначен председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщили в ЦСР.

Решетников сменил на этом посту помощника президента РФ Максима Орешкина, который занимал эту должность в ЦСР с ноября 2018 года.

"Министр экономического развития РФ Максим Решетников стал председателем совета ЦСР. Соответствующее решение совет фонда принял на заседании, состоявшемся 24 июля", — говорится в сообщении.

ЦСР – некоммерческая организация, играющая ведущую роль в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики РФ. Фонд основан в декабре 1999 года.