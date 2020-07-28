МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле опустился до 92,6 пункта с пересмотренного показателя июня в 98,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 94,5 пункта с первоначального значения июня в 98,1 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в июле опустился до 91,5 пункта с пересмотренного показателя июня в 106,1 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 106 пунктов.

Индекс экономических условий в отчетном месяце вырос до 94,2 пункта с пересмотренного июльского значения в 86,7 пункта. Первоначальный показатель в прошлом месяце составлял 86,2 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.