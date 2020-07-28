28 июл — Dow Jones. Федеральная резервная система США во вторник заявила, что она продлевает операции по семи чрезвычайным программам кредитования на три месяца, до 31 декабря, чтобы поддержать активность в период пандемии коронавируса.

Эти программы были инициированы в марте и в апреле сроком до сентября. В своем заявлении ФРС сказала, что это продление "облегчит планирование для потенциальных участников программ и обеспечит определенность в отношении того, что эти программы по-прежнему будут доступны, чтобы облегчить восстановление экономики".

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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