МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект поправок, который позволит распространять экономические ограничения на юрлица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.

Согласно действующему законодательству ограничения могут быть наложены на иностранные компании и граждан, межгосударственные внешнеэкономические договоры и программы. Про подконтрольные иностранцам компании в документах не упоминается.

"Под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранным гражданам, и (или) лицам без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организации вправе прямо или косвенно самостоятельно или совместно распоряжаться… более чем 25% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации", — говорится в опубликованном в электронной базе Госдумы законопроекте.

Данный закон при принятии обяжет в том числе банки, страховщиков, операторов по приему платежей, НПФ, микрофинансовые организации, ломбарды, операторов связи, организаторов азартных игр и операторов лотерей блокировать операции с денежными средствами или иным имуществом подсанкционных физических и юридических лиц. ЦБ сможет отозвать лицензию у ряда поднадзорных ему организаций в случае неоднократного нарушения в течение года.

В то же время блокируемое лицо, согласно поправкам, сможет проводить операции с денежными средствами или иным имуществом для получения и расходования пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, а также для уплаты налогов и штрафов.

Действие данных мер предлагается распространить на ограничения, которые вводятся в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России с 22 октября 2018 года. Решение по таким санкциям принимает российский президент по предложениям Совбеза.