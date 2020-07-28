СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — ПРАЙМ. Ялтинский международный экономический форум в 2020 году проводиться не будет, а состоится в традиционное время весной 2021 года на высоком правительственном уровне, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Нет, не будет. В связи с эпидемией коронавируса", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос, возможно ли проведение форума осенью 2020 года.

"Решили форум перенести на следующий год и провести его весной, уровень будет высокий, правительственный, международная повестка будет, достаточно серьезная", — добавил он.

Глава Крыма напомнил, что оргкомитет форума возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса.