МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" намерена к 2025 году перевести более половины сотрудников офиса на удаленный режим работы, следует из презентации компании.

"К 2025 году более 50% офисных сотрудников будут переведены на удаленный режим работы", — говорится в презентации.

Как пояснили РИА Новости в компании, 2025 год — это условный ориентир, возможно, данный показатель будет достигнут раньше.

"Карантин показал, что наш IT готов к подобному испытанию. Плюс мы увидели, что снижения эффективности не было: все бизнес-процессы работали оптимально. Наконец, данное решение позволит улучшить баланс между работой и личной жизнью (work life balance). Таким образом, данное решение в контексте нашей ESG стратегии", — сказал агентству представитель "Эн+ Груп".

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").