МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Многие коммерческие организации в Москве начали переходить в "серую зону", в ближайшее время последует реакция, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник.

"Любая кризисная ситуация — всегда происходит естественная очистка рынка от тех, кто менее эффективен, а те, кто более эффективен, они наоборот набирают новые силы, новые обороты… К сожалению, мы и фиксируем другую ситуацию, что многие начинают уходить в "серую" зону, конечно, налоговая это видит, и, я думаю, что в ближайшее время какая-то реакция последует", — сказал Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".