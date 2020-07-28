ВАШИНГТОН, 28 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы во вторник закрылись снижением на 0,6-1,3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones снизился к уровню открытия на 0,77%, до 26 379,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,27%, до 10 402,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,64%, до 3218,54 пункта.

В ходе торгов рынки оценивали перспективы по принятию нового пакета поддержки экономики США, ожидая также встречу Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивая финрезультаты компаний,

Кроме того, рынки реагировали на новости из США по новым мерам поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. Республиканцы сената в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. Теперь план будет обсуждаться с демократами — законодатели стремятся его принять до того, как 31 июля истечет срок выплат повышенных пособий по безработице. Однако демократы, которые контролируют нижнюю палату конгресса, уже высказали ряд серьезных возражений, что делает туманными перспективы и сроки принятия документа.

Также трейдеры обратили внимание на финансовые итоги крупных американских компаний. Так, чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за первое полугодие 2020 года сократилась на 24%, до 6,8 миллиарда долларов, а по итогам второго квартала — на 32%, до 3,4 миллиарда долларов. При этом Pfizer немного улучшила прогноз по выручке по итогам 2020 года и теперь ожидает ее на уровне в 48,6-50,6 миллиарда долларов против 48,5-50,5 миллиарда. Акции компании дорожают на предварительных торгах на 3,4%.

Кроме того, чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом полугодии уменьшилась на 44% в годовом выражении — до 1,59 миллиарда долларов. Во втором квартале чистая прибыль компании упала более чем в 3 раза, до 438,8 миллиона долларов. Бумаги McDonald's дешевеют на 2,4% на предторгах.