МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Россияне в текущем году стали тратить более половины (53%) зарплаты безналично, при этом остальная часть по-прежнему снимается наличными, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка "Открытие" Вениамин Полянцев.

"Если говорить о совокупных зачислениях, то у нас в этом году более половины зарплаты – 53% – стало тратиться безналично, остальная часть снимается кэшем. Такая ситуация и в среднем по стране", — сказал он.

Полянцев отметил, что во время пандемии россияне стали меньше пользоваться наличными. Так, банк зафиксировал, что пиковое снижение использования наличных составило 30%, а за весь период в среднем этот показатель составил 22%.

При этом пользование банкоматами как каналом, в том числе снятия наличных, падало не настолько сильно, добавил он.

По данным ЦБ, доля безналичных операций в торговом розничном обороте в 2019 году составила порядка 65%. А по итогам текущего года она вырастет примерно до 70%, прогнозировал регулятор в начале апреля.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.