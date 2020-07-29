МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Половина активно пользующихся картами клиентов банка "Открытие" не снимает наличные с "пластика", заявил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Вениамин Полянцев.

"По нашим данным, примерно половина активного карточного портфеля с операциями по карте или счету не снимают наличные. Оговорюсь, что это только наши данные – возможно, эти клиенты снимают наличные по картам других банков и в сторонних банкоматах", — рассказал он.

Полянцев добавил, что банк был довольно неплохо подготовлен к уходу в онлайн во время пандемии коронавируса. "В среднем по стране около 55% россиян совершают операции дистанционно, это было и до пандемии. Безусловно, был рост в апреле-мае, но он был достаточно умеренным. Например, у нас количество активных сессий в онлайн-банкинге выросло на 12-13% и приблизилось к 30 миллионам сессий в месяц", — поделился информацией зампред правления "Открытия".

Банкир подчеркнул, что хотя это был ощутимый рост, он не является чем-то радикальным и связан с довольно высокой базой в доковидный период.

В то же время Полянцев отметил, что по-прежнему есть россияне, которые вовсе не пользуются дистанционными каналами, хотя с каждым годом их доля от общего количества всех клиентов банка уменьшается. "В основном это люди в возрасте, для которых обслуживание в офисе привычнее, а также небольшой процент тех, кто не доверяет онлайн-сервисам", — пояснил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.