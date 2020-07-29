МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило до негативного со стабильного прогноз по рейтингу Японии на уровне "A", сообщается в релизе агентства.

Вместе с этим агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Японии в иностранной валюте на уровне "А".

Рейтинги Японии, по мнению агентства, уравновешиваются сильными сторонами — развитой и богатой экономикой, её надежными стандартами управления и государственными институтами — и слабыми среднесрочными перспективами роста и очень высоким государственным долгом. Fitch в то же время отмечает, что внешняя устойчивость экономики страны усиливается благодаря отношению инвесторов к иене как к "активу-убежищу".

Ухудшение прогноза агентство объясняет резким экономическим спадов в стране из-за пандемии коронавируса, несмотря на ее успех по сдерживанию распространения вируса. "Спад потребительских расходов и инвестиций в бизнес усугубился резким сокращением экспорта, связанным со слабым внешним спросом", — добавляет Fitch.

Fitch прогнозирует, что экономика страны сократится на 5% в 2020 году, а затем восстановится до роста в 3,2% в 2021 году. По прогнозу экспертов агентства, фискальная поддержка со стороны правительства и ожидаемое восстановление внешнего спроса должны подготовить почву для возврата к квартальному росту во втором полугодии 2020 года. Кроме того, старение населения и сокращение рабочей силы также окажут влияние на среднесрочный потенциал роста Японии.

"Тем не менее, как мы прогнозируем, резко увеличится дефицит бюджета в 2020 и 2021 годах, что значительно увеличит государственный долг Японии" — говорится в сообщении Fitch. Агентство ожидает, что коэффициент валового общего государственного долга Японии вырастет на 26 процентных пунктов в 2020 году, до примерно 259% ВВП, и стабилизируется чуть выше 260% в 2021-22 годах, прежде чем перейти к постепенному снижению.