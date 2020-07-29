МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обвиняют Россию в распространении дезинформации о мировой пандемии коронавируса, пишет сразу два издания — Аssociated Press (AP) и The New York Times (NYT).

В статьях рассказывается, что российская разведка ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе.

Как стало известно изданиям, двое бывших сотрудников российской разведки, "известной как ГРУ" — Александр Старунский и Денис Тюрин — занимались публикацией ложных материалов о пандемии коронавируса. Их статьи вышли на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.

Американские издания AP и NYT ссылаются на рассекреченные материалы разведки, а также на собственные анонимные источники.

Отмечается, что всего на порталах было опубликовано порядка 150 статей о пандемии, начиная с мая текущего 2020 года. В текстах Старунского и Тюрина распространялась версия происхождения коронавируса из США, а также то, что пандемия — это "эксперимент по манипулированию миром".

Ранее США и страны Евросоюза уже неоднократно обвиняли Москву в распространении дезинформации о коронавирусе. Россия это отрицает.