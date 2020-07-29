МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости учитывать уже определенные национальные цели развития России при реализации государственных программ, национальных проектов, а также инвестиционных программ государственных предприятий и компаний.

Премьер в среду провел встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

"Мне кажется, очень важно, чтобы сейчас — после того, как мы определились с национальными целями, — мы делали декомпозицию тех самых целей, о которых говорил президент России, в государственные программы, в национальные проекты, в соответствующие инвестиционные программы как государственных предприятий, так и компаний", — заявил Мишустин в ходе беседы.

Он отметил, что АСИ очень активно работает с бизнесом по всей стране, и особенно активно агентство проводило эту работу в текущей непростой ситуации, в период пандемии коронавируса. Кроме работы по стратегическим инициативам, АСИ составляет профильный национальный рейтинг и занимается системным анализом того, как обстоят дела в бизнесе, напомнил глава кабмина.

"Я также надеюсь, что стратегические инициативы, которые изложены в общенациональном плане восстановления экономики, который, как вы знаете, одобрил президент Российской Федерации, также могут служить подспорьем и в вашей работе. И взаимный обмен нам поможет развиваться и продолжать экономическое развитие страны", — подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что при работе над нацпроектом "Туризм" стратегически важно определить особые акценты в развитии отрасли. Он также добавил, что кабмин работает над тем, чтобы основные положения и мероприятия нацпроекта были согласованы всеми заинтересованными ведомствами.

"Я буду очень рад, если АСИ совместно с нашими коллегами — эту работу в правительстве курирует вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко — внесет туда свой вклад и все идеи, о которых вы сейчас сказали", — сказал Мишустин.