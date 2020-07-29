МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду на совещании заявил, что решения касательно снятия всех ограничений по коронавирусу должны быть осторожными. По его мнению, необоснованная поспешность для страны чревата повторным ростом заболевших.

Об этом он заявил в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Президент отметил, что обстановка в России стабилизируется, регионы страны поэтапно снимают режим ограничений.

"Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать, но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах федерации, чревата повторным ростом числа заболевших ", — отметил президент.

По его словам, система здравоохранения в период пандемии коронавируса в целом сработала организованно, удалось существенно нарастить её возможности и спасти жизнь и здоровье сотен тысяч людей.

"Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно, мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны", — заявил Путин.

"Не без сбоев, конечно, не без проблем — так нигде не бывает — но в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии", — добавил президент РФ.

Путин заявил, что необходимо за счет профилактических и упреждающих мер постараться избежать введения повторного режима ограничений из-за новой коронавирусной инфекции.

"Конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме", — заявил Путин в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Высокий охват тестирования на коронавирусную инфекцию необходимо поддерживать в регионах РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Несмотря на снятие ограничительных мер в регионах, и вы это неоднократно подчеркивали в своих выступлениях, необходимо поддерживать высокий охват тестированием. Также я хочу на это обратить особое внимание, сейчас, когда нет такой особой напряженности, выявление и изоляция контактных больных вне зависимости от формы течения заболевания — это позволит не допускать новые вспышки, избежать образования очагов, в том числе семейного характера ", — сказала Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации у президента РФ Владимира Путина.