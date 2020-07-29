КИЕВ, 29 июл — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил прогноз экономического и социального развития страны до 2024 года, согласно которому рост ВВП страны в 2021 году составит 4,6%, в 2022 году — 4,3% и в 2023 году 4,7%. Госдолг Украины в июне вырос на 3,85%

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что страна начала выходить из экономического кризиса вызванного пандемией коронавируса в мире. Он ожидает падения экономики по итогам года на уровне 4,8%.

Согласно утвержденному прогнозу, инфляция в 2021 году ожидается на уровне 8,1%, в 2022 году – 6,7% и в 2023 году – 6%. Среднемесячная зарплата прогнозируется в 2021 году на уровне 13632 гривны (около 492 долларов), в 2022 году – 15414 гривен (около 557 долларов), в 2023 году – 17169 гривен (около 620 долларов).

Вместе с тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил на заседании, что падение экономики в 2020 году ожидается на уровне 4,8%.

"Наш базовый прогноз остается неизменным по Украине. Это снижение ВВП на 4,8% в 2020 году. Мы видим, что Украина движется по сценарию, который разработало министерство экономики. Министерство экономики и министерство финансов пока подтверждают движение по этому сценарию", — сказал Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

Верховная рада в апреле внесла изменения в госбюджет Украины, согласно которым на этот год динамика ВВП составит минус 3,9% вместо прогнозируемого роста в 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо 5,5%, курс гривны — 29,5 за один доллар вместо ранее ожидавшихся 27 гривен за доллар. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 миллиардов гривен (около 11 миллиардов долларов), или 7,5% ВВП.