МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и российским фармацевтическим производителям обеспечить надежную поставку на внутренний рынок медикаментов, включая лекарства от коронавируса.

"Прошу правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надежность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том числе доказавших эффективность препаратов для лечения коронавируса, а они у нас есть", — сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Он отметил, что их промышленный выпуск в целом уже налажен, нужно только обеспечить необходимый объем.