МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 21 по 27 июля осталась на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 3%, сообщает Росстат.

"За период с 21 по 27 июля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала июля – 100,4%, с начала года – 103,0%", — говорится в сообщении.

Неделей ранее инфляция также была нулевой, а до этого — 0,1%. В целом с конца апреля показатель держится в диапазоне 0-0,1%, исключением стала неделя с 30 июня по 6 июля, когда на фоне повышения тарифов ЖКХ он составил 0,3%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

Кроме того, как сообщает Росстат, тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение и сжиженный газ увеличились на 0,1-0,4%.