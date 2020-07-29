МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рост цен цен на сахар и свинину в России с 21 по 27 июля ускорился: сахар-песок подорожал на 1,2%, свинина — на 0,9%, в свою очередь гречка подешевела, снизились цены и на картофель, следует из сообщения Росстата.

"За период с 21 по 27 июля 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 1,2%. Подорожание на 2% и более отмечено в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в Амурской области — на 6,4%, городе Севастополе и Тамбовской области — на 5,4% и 5,3% соответственно. В Рязанской области сахар-песок подешевел на 1,3%, Алтайском крае — на 1,2%, — говорится в сообщении.

В свою очередь увеличение цен на свинину на 1,5% и более отмечено в 18 субъектах России, из них более всего — в Калининградской области (на 3,9%), в Смоленской и Калужской областях (на 3,3%). В Магаданской и Костромской областях цены на свинину снизились на 0,8% и 0,7% соответственно. Неделей ранее, с 14 по 20 июля, сахар подорожал на 0,9%, свинина — на 0,5%.

Среди остальных продуктов с 21 по 27 июля выросли цены на подсолнечное масло, сметану, пшеничную муку, печенье и соль (на 0,3%), мясные консервы, маргарин, сычужные сыры, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, макаронные изделия и черный чай (на 0,2%). На 0,4% подешевело пшено, на 0,2% — мясо кур и гречневая крупа.

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,1%, в том числе на помидоры — на 5,4%, картофель — на 4,4%, лук репчатый — на 3,2%, огурцы — на 2,5%, капусту белокочанную — на 1,2%. В то же время морковь стала дороже на 1,9%, яблоки — на 0,7%", — добавляет Росстат.

Для сравнения: за предыдущий период лук подешевел на 4,3%, огурцы — на 3,4%, помидоры — на 4%, капуста — на 0,8%, картофель — на 4%. Морковь тогда подорожала на 2,6%, яблоки — на 1,6%.