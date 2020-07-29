ВАШИНГТОН, 29 июл /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Механизм краткосрочного кредитования иностранных центробанков американской Федеральной резервной системой будет действовать неопределенное время, пока это будет необходимо, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

"Наши долларовые своп-линии восстановили долларовые рынки по всему миру до вполне нормального уровня деятельности. … Мы оставим их в действии, пока не будем уверены, что они более не нужны", — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

По словам Пауэлла, на момент введения программы долларовые рынки по всему миру были "в очень сложном положении", но теперь волноваться за них не приходится.

Программа краткосрочного кредитования была запущена ФРС в марте, чтобы помочь иностранным центробанкам справиться с недостатком долларов, необходимых для поддержания достаточного уровня ликвидности на финансовых рынках.