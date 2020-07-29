ВАШИНГТОН, 29 июл /ПРАЙМ/. Экономике США потребуется поддержка конгресса и Федеральной резервной системы (ФРС) на неопределённый срок, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

"Путь вперед будет также зависеть от политических действий, предпринимаемых на всех уровнях власти, с целью поддержки восстановления (экономики) на такое время, какое потребуется", — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

По его словам, до сих пор непонятно, насколько значительным и стабильным будет восстановление экономического роста — это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.