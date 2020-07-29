ВАШИНГТОН, 29 июл /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) не намерена в обозримом будущем менять политику сверхнизкой учетной ставки, заявил глава американского центробанка Джером Пауэлл.

"Мы даже не думаем о повышении ставки", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Пауэлла, низкая ставка будет сохраняться до тех пор, пока это потребуется.

"Думаю, все согласятся, что это потребует много времени", — сказал Пауэлл.

На вопрос, как повлияет на экономику возможное скорое появление вакцины от коронавируса, Пауэлл ответил: "Это не наша работа — готовиться к наилучшему сценарию".

"Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему", — заключил глава ФРС.

ФРС США по итогам июльского заседания уже в третий раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.