МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит ввод в разработку "бедных" сульфидных медно-никелевых месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что законопроект вносит изменения в статью 342 части второй налогового кодекса РФ в части налогообложения многокомпонентных комплексных руд, добываемых на территории Красноярского края.

"Законопроект позволит ввести в разработку нерентабельные в действующей системе налогообложения "бедные" сульфидные медно-никелевые месторождения полезных ископаемых, расположенных на территории Красноярского края, с низким содержанием полезных компонентов в руде", — говорится в сообщении.