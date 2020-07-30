МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Государственный долг регионов РФ по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 1,2% и составил 2,139 трлн рублей. Объем госдолга вырос в 33 российских регионах, в 20 — не изменился и в 32 — снизился.

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ после длительного периода снижения по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 1,2%, составив 2,139 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг вырос на 26,4 миллиарда рублей, и основной вклад в его увеличение внесли Санкт-Петербург и Свердловская область.

Объем муниципального долга составил 369,9 миллиарда рублей, что на 2,8% ниже, чем в начале 2020 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2020 года составил 2,509 триллиона рублей, что на 0,6% ниже, чем полгода назад.

В СТРУКТУРЕ ГОСДОЛГА СОКРАТИЛАСЬ ДОЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ

В структуре суммарного госдолга регионов РФ снова выросла доля бюджетных кредитов и сократилась доля коммерческих кредитов. По оценке экспертов РИА Рейтинг, на 1 июля 2020 года доля бюджетных кредитов составила 49%, что на 7 п.п. больше, чем на начало года, а доля коммерческих кредитов сократилась с 27% до 19%. Сокращение доли коммерческих кредитов произошло за счет сокращения их суммарного объема на 163 миллиарда рублей, в то время как суммарный объем бюджетных кредитов вырос на 151 миллиард рублей. Доля государственных ценных бумаг по итогам первого полугодия 2020 года составила 30%, доля государственных гарантий — 2%.

В 33 СУБЪЕКТАХ ГОСДОЛГ ВЫРОС

По итогам первого полугодия 2020 года объем государственного долга вырос в 33 регионах РФ, в 32 регионах госдолг снизился и в 20 — не изменился. В последнюю группу входят Севастополь и Сахалинская область, где государственный долг по-прежнему отсутствует.

Лидером по снижению государственного долга стал Пермский край, где суммарная задолженность сократилась на 55,5%. На втором месте по положительной динамике Тверская область, чей госдолг за шесть месяцев 2020 года сократился на 41,8%. Еще в трех регионах — Воронежской области, Чувашской Республике и Брянской области — объем госдолга к 1 июля 2020 года снизился более чем на 30%. Во всех перечисленных регионах столь существенное снижение государственного долга связано с полным погашением задолженности перед коммерческими банками. Еще в девяти российских регионах госдолг снизился на более чем 10%.

В трех регионах РФ суммарных объем государственного долга вырос более чем на 50%. Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Санкт-Петербурге (+82,7%) за счет выпуска еще одного облигационного займа. В северной столице

100% объема госдолга приходится на государственные ценные бумаги. В Республике Ингушетия и Камчатском крае объем госдолга вырос на 64,2% и 51,1% соответственно за счет наращивания задолженности по бюджетным кредитам. Кроме того, еще в четырех регионах РФ — Республике Тыва, Мурманской области, Иркутской области, Свердловской области — рост объема госдолга за шесть месяцев 2020 года составляет 24-38%.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — ЛИДЕР ПО АБСОЛЮТНОМУ ОБЪЕМУ ГОСДОЛГА

Самый высокий объем государственного долга наблюдается в Московской области, и на 1 июля 2020 года он составляет 168 миллиардов рублей. За первое полугодие 2020 года объем госдолга не изменился. На втором месте по объему госдолга находится Свердловская область, где он составляет 96,2 миллиарда рублей и за шесть месяцев 2020 года он вырос на 24,6%. На третьем месте — Республика Татарстан, чей объем госдолга составляет 95 миллиардов рублей, что на 1,5% выше, чем наблюдалось в начале 2020 года. Но, стоит отметить, что, несмотря на достаточно высокие объемы госдолга, во всех указанных регионах уровень долговой нагрузки на региональный бюджет находится на удовлетворительном уровне и не превышает 47%.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ ВОЗОБНОВИЛАСЬ

Для определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» по заказу АЭИ ПРАЙМ провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в первом полугодии 2020 года. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах субъектов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 июля 2020 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.06.2019 г. по 01.06.2020 г.).

Общероссийский уровень долговой нагрузки возобновил рост и составил 23,7%, что на 1,2 процентных пунктов выше, чем было зафиксировано на 1 января 2020 года. Диапазон значений в региональном разрезе снова расширился и варьируется от 0% в Севастополе и Сахалинской области до 217% в Республике Мордовия.

Низкий уровень долговой нагрузки по итогам первого полугодия 2020 года зафиксирован в 14 регионах и по сравнению с началом года их количество не изменилось. В Сахалинской области и Севастополе государственный долг по-прежнему отсутствует. Лидирующая группа, где государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, на 1 июля 2020 года включает в себя Москву (1,2%), Тюменскую область (1,6%), Ленинградскую область (2,1%), Алтайский край (3,3%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югру (5,1%), Приморский край (5,4%), Пермский край (7,3%), Республику Крым (7,4%), Ненецкий автономный округ (8,2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (8,3%), Владимирскую область (8,3%) и Санкт-Петербург (9,3%). Почти во всех

перечисленных регионах долговая нагрузка за шесть месяцев 2020 года сократилась или не изменилась, за исключением Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Тюменской области.

В целом в 35 регионах РФ государственный долг на 1 июля 2020 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 21 субъекте РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов и из них в трех регионах налоговая нагрузка превышает 100%. В начале 2020 года Республика Мордовия оставалась единственным российским регионом, где объем госдолга превышал объем налоговых и неналоговых доходов, но спустя полгода в замыкающую рейтинг группу вернулись Республика Хакасия (127,5%) и Орловская область (102%). Во всех трех случаях увеличение налоговой нагрузки можно объяснить сокращением налоговых и неналоговых доходов бюджета и ростом объема регионального госдолга.

В 53 СУБЪЕКТАХ УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ВЫРОС

В большинстве российских регионов по итогам первого полугодия 2020 года уровень долговой нагрузки вырос. Увеличение отношения государственного долга к объему налоговых и неналоговых доходов за последние двенадцать месяцев увеличилось в 53 регионах РФ. Лидером по отрицательной динамике стала Республика Хакасия, где долговая нагрузка выросла на 29 процентных пункта за счет снижения налоговых и неналоговых доходов на 34% и роста объема госдолга на 8,5%. В Республике Ингушетия уровень долговой нагрузки вырос на 24 процентных пункта, что можно объяснить увеличением объема республиканского госдолга на 64,2%. И хотя налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли за 5 месяцев текущего года более чем на 70%, их объема не хватило для нивелирования роста госдолга. Долговая нагрузка в Республике Тыва выросла на 16,7 п.п., причиной чему так же стало увеличение объемов госдолга (+38%) и снижение налоговых и неналоговых доходов (-17,6%). Еще в семи регионах РФ уровень долговой нагрузки за первое полугодие 2020 года вырос на 10-15 п.роцентных пункта.

В 27 регионах РФ уровень долговой нагрузки по итогам первых шести месяцев 2020 года снизился и в пяти — не изменился. Наиболее существенное сокращение наблюдается в Тверской области, где за счет сокращения объемов госдолга (-41,8%) и роста налоговых и неналоговых доходов (+5,1%), уровень долговой нагрузки снизился на 20,3 п.п. Воронежская область сократила давление на свой бюджет на 11,8 п.п. также за счет существенного сокращения государственного долга (-35,6%). В Ивановской области и Чувашской Республике уровень долговой нагрузки снизился на 10,8% и 10,3% соответственно. Данные регионы также активно сокращали свои долговые обязательства в первой половине 2020 года.

Эксперты Рейтингового агентства "РИА Рейтинг" ожидают, что на фоне текущего кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции, многим регионам придется возобновить практику активного привлечения заемного капитала.

По итогам первых пяти месяцев 2020 года многие регионы столкнулись со снижением налоговых и неналоговых доходов бюджетов, которые в случае появления "второй волны" могут просесть еще существеннее, чем наблюдаемые 9,1%. В этом случае даже небольшой рост объема госдолга может привести к росту уровня долговой нагрузки выше 25% по итогам 2020 года.