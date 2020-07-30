МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании, кабмином был подготовлен документ, который упрощает условия выдачи гражданам субсидий по ЖКХ начиная со следующего 2021 года.

"Правительство упростит условия получения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию. Соответствующее постановление подготовлено", — отметил премьер-министр.

Мишустин пояснил, что всю необходимую информацию будет собирать и обрабатывать уполномоченный орган. Для этого будет в том числе использоваться единая система межведомственного электронного взаимодействия, а также подключаемые к ней региональные системы.

"Все эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам", — добавил Мишустин.