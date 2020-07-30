МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском Иркутской области постепенно ухудшалась начиная с 30-х годов ХХ века, никто толком не занимался проблемой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, ещё с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. Если по честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали", — заявил Путин на инициированном врио губернатора Иркутской области совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском.

Президент добавил, что ждёт от участников совещания подробного доклада по ситуации и первоочередным мерам, которые надо предпринять.

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения.

"Предлагаю создать межведомственную рабочую группу под руководством Виктории Валерьевны (Абрамченко). Ваша главная задача — разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирское", — сказал Путин на совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Он обратился к Минобороны, МЧС, Росгвардии и другим ведомствам с просьбой оказать полное содействие в этой работе, а к Минфину — заложить необходимые средства в трехлетнем бюджете. Путин поручил через три месяца доложить о результатах первого этапа ликвидации экологического загрязнения в Усолье-Сибирском Иркутской области.

В четверг Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии,

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что промплощадка ранее использовалась для производства химической продукции предприятием "Усольехимпром", ее общая площадь составляет более 600 гектаров. Производственная деятельность химпредприятия была прекращена еще в 2010 году. В результате остановки производства значительная часть отходов была помещена в подземные резервуары и оставлена на территории, в результате чего вся почва, подземные воды пропитались опасными химическими веществами.

Президент заслушал доклад руководителя региона и дал ряд поручений.

"О результатах выполнения поручений по первому этапу прошу доложить на совещании через три месяца. Подведем итоги, посмотрим, что запланировали и что сделали", — сказал он.

Путин поручил разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском.

"Предлагаю создать межведомственную рабочую группу. Вот как раз я уже упоминал об этом, под руководством (вице-премьера) Виктории Валерьевны (Абрамченко). И ваша главная задача — разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, отчистки загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирском", — сказал президент.