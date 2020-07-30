АФИНЫ, 30 июл — ПРАЙМ. Переговоры об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром вышли на политический уровень, в ближайшие дни могут стать известны итоги, сообщила РИА Новости представитель кипрского министерства финансов.

Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения и просьбой дать ответ до 15 июня. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных РФ с другими странами. Переговоры начались 25 июня, прошло несколько раундов.

В четверг, 30 июня, состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Кипра Никоса Анастасиадиса, в ходе которого обсуждалось совершенствование договорно-правовой базы в финансово-инвестиционной сфере.

"Сегодня утром президенты говорили на политическом уровне. Фактически завтра у нас будет последний обмен окончательными текстами, и затем ожидается изложение официальной позиции Республики Кипр", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Россия свой текст, как ожидается, пришлет сегодня.

"В ближайшие дни, в пятницу или в понедельник, ожидаются итоги переговоров", — сказала представитель минфина.