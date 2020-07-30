МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в июле в годовом выражении, по предварительной оценке, снизились на 0,1% против инфляции 0,9% в июне, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,5% против инфляции в 0,6% в июне.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали годовую инфляцию на уровне 0,2%, и снижение цен в месячном выражении на 0,2%.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в июле в годовом выражении не изменились, а в месячном — упали на 0,5%. Аналитики ждали роста показателя на 0,4% в годовом выражении и снижения на 0,2% в месячном.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.