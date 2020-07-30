МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 июля, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 12 тысяч, до 1,434 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель составит 1,45 миллиона. При этом первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,422 с 1,416 миллиона. Таким образом, это уже второй рост показателя после 15 недель снижения с весеннего рекордного значения — в начале апреля ведомство сообщило о скачке числа заявок на завершившейся 28 марта неделе до 6,87 миллиона.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 6,5 тысячи, до 1,369 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,362 миллиона. Первоначальный показатель составлял 1,360 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 июля, увеличилось на 867 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 17,018 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 16,151 миллиона человек с 16,197 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.