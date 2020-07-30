30 июл — Dow Jones. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в среду, что центральный банк может сделать больше для экономики.

При этом глава центрального банка США не раскрыл деталей того, что может быть сделано сверх мер, принятых в последние месяцы.

"Мы готовы применить весь диапазон наших инструментов для поддержки экономики США в это трудное время, — сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке. – Мы ощущаем, что у нас есть возможности для дальнейшей поддержки экономики посредством наших программ кредитования и обеспечения ликвидности, которые фактически безграничны. Мы можем скорректировать эти программы. Мы также можем скорректировать наши ориентиры относительно дальнейшей политики".

"Мы чувствуем, что способны сделать больше", — сказал Пауэлл, прежде чем перейти к освещению важной роли, которую могут сыграть другие ветви власти, имеющие право распоряжаться расходами, которого нет у центрального банка.

На закончившемся в среду заседании руководители ФРС оставили ключевую ставку около нуля и объявили, что будут поддерживать текущий темп покупки активов, так как перспективы несколько ухудшились в связи с ростом заболеваемости.

Полноценная реакция ФРС на кризис началась в марте, и с тех пор центральный банк запустил несколько программ, направленных на поддержку кредитования в экономике, многие из которых пока не использовались широкомасштабно.

Весьма неопределенные перспективы и накапливающиеся свидетельства того, что экономическое восстановление, возможно, замедляется, поднимают вопрос о том, что еще может сделать ФРС для поддержки экономики. В среду Пауэлл сказал, что. По его мнению, ФРС сделает больше. Центральный банк также обсуждает будущее своего набора инструментов, и это может открыть новые пути к стимулированию.

Вместе с тем Пауэлл предположил, что пересмотр стратегии ФРС не будет означать больших перемен. "По очень большому счету, изменения, которые мы внесем в заявление о долгосрочных целях стратегии денежно-кредитной политики на самом деле будет означать формализацию того, как мы уже поступаем с нашей политикой", — сказал он.

Это означает, что большие перемены в том, как ФРС будет достигать целевого уровня инфляции или повышать его, не рассматриваются. Также маловероятно движение политики ФРС к системам, которые задавали бы траекторию ценам или ВВП, и которыми центральный банк пользовался бы при формировании денежно-кредитной политики, чтобы в среднем удерживать экономику на этих траекториях.

На пресс-конференции Пауэлл не раскрыл секретов об ориентирах относительно политики в будущем. Центральный банк оценивает возможность повторения мер которые были приняты в ответ на финансовый кризис 2008-2009 годов. Тогда ФРС обещала не повышать процентные ставки до определенной даты, а потом поменяла формулировку, обещав не повышать их до достижения пороговых уровней занятости и инфляции. В обоих вариантах руководители центрального банка считают такие заявления стимулирующими, потому что они убеждают людей в том, что ставки будут оставаться низкими продолжительное время.

"Я бы не стоял здесь, рассказывая вам, что мы пойдем тем или иным путем, если бы пришла пора менять наши ориентиры", — сказал Пауэлл, добавив, что те ориентиры, которые ФРС уже дает в виде прогнозов или публичных заявлений предполагают, что ставки долго меняться не будут.

Но даже несмотря на слова Пауэлла о том, что пересмотр вряд ли многое изменит, экономисты ожидают некоторых новаций. Эксперты J.P. Morgan сообщили клиентам, что по их ожиданиям, ФРС примет средний целевой уровень инфляции, и это даст центральному банку больше пространства, чтобы допускать рост инфляции выше целевого уровня 2%, после того как она в течение некоторого времени была ниже этого уровня.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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