БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл — ПРАЙМ. ВВП Мексики провалился на 18,9% во втором квартале 2020 года, за полугодие его падение составило 10,5%, сообщил Национальный институт статистики.

"Оценка ВВП во втором квартале 2020 года показала его снижение на 17,3% по сравнению с предыдущим кварталом и снижение на 18,9% в годовом выражении… В течение первого полугодия 2020 года ВВП сократился на 10,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года", — говорится в докладе.

Накануне заместитель председателя ЦБ Мексики Херардо Эскивеля выразил мнение, что падение ВВП в 2020 году может составить 8,5-10,5%, на прежние уровни развития страна вернется не раньше 2022 года.