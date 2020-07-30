МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 17 по 24 июля выросли на 1,5% и составили 582,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на 24 июля составили 582,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 8,7 миллиарда долларов, или на 1,5%, под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.