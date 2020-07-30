МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Москва сохранит ключевые инвестиционные проекты, финансирование социальной сферы и уровень зарплат бюджетников, несмотря на пандемию, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по бюджету Москвы, к концу года потери составят около 500 миллиардов рублей.

"Тем не менее мы, уверен, сохраним и финансирование социальной сферы, не уроним заработные платы бюджетникам — врачам, учителям, работникам социальной защиты, работникам культуры, несмотря на то что практически никто не посещал объекты культуры, театры и так далее, — с одной стороны. И с другой, сохраним ключевые проекты инвестиционной программы Москвы", — сказал Собянин.

Мэр столицы признал, что "всё это, конечно, непросто будет сделать". "Будем смотреть, как дальше будет ситуация развиваться. Надеюсь, что она будет восстанавливаться быстрее. По крайней мере мы сегодня видим, что, например, торговля и услуги — наиболее просевший, казалось бы, сектор — сегодня идут уже с двадцатипроцентным превышением такого же аналогичного периода прошлого года, 20% — это огромный объем", — отметил он.