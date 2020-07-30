ПЕКИН, 30 июл — Dow Jones. Политбюро Коммунистической партии Китая заявило, что руководители страны определят экономические и политические цели на следующие пять лет в октябре. Об этом в четверг сообщило государственное информагентство "Синьхуа".

Параметры 14-го пятилетнего плана, рассчитанного на 2021-2025 годы, будут определены на 19-м пленуме КПК, сообщило "Синьхуа"

Предыдущий план, принятый пять лет назад, предусматривал ускорение урбанизации, поддержку потребления и "умеренно сильный рост" экономики. Детали плана на 2016-2020 годы, впервые принятого в период руководства Си Цзиньпина, не были обнародованы до марта 2016 года.

По итогам заседания в четверг политбюро заявило, что власти в долгосрочной перспективе будут балансировать меры предотвращения распространения вируса с ростом экономики. В заявлении также сказано, что будут приняты эффективные меры для смягчения воздействия Covid-19 на молодых работников путем оказания им содействия в трудоустройстве.

Денежно-кредитная политика Китая станет более гибкой, сказали в политбюро, пообещав существенное снижение стоимости заимствований в целом.

Руководители партии также повторили, что "жилье существует для того, чтобы в нем жить, а не чтобы им спекулировать", что демонстрирует намерение Пекина продолжить борьбу с мыльными пузырями на рынке.

В другом выступлении в четверг Си Цзиньпин призвал беспартийных китайцев доверять руководству страны, чтобы преодолеть вызванные кризисом трудности, а также внутренние и внешние проблемы.

— Автор Liyan Qi,t liyan.qi@pek-news.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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