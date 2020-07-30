МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Опрошенные РИА Новости эксперты согласны с необходимостью пересмотреть размер пособий по безработице в России, но призывают проанализировать, откуда взять деньги на их увеличение, и предупреждают о риске социального иждивенчества при высоких пособиях.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить на 2021 год минимальную величину пособия по безработице в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за 2 квартал предыдущего года, а максимальную величину пособия — в размере среднемесячной зарплаты работников организаций в регионе.

В Минтруде сообщили, что начали работу над проектом о размерах пособий, тщательно изучат все предложения. При этом в министерстве напомнили, что пособие по безработице — это адресная мера поддержки людей в трудной жизненной ситуации, оно не должно становиться постоянной заменой трудового дохода.

Минимальное пособие по безработице сейчас меньше прожиточного минимума в два с лишним раза, отметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Как правило, (минимальное – ред.) пособие по безработице… получают либо вновь ищущие работу граждане, то есть это бывшие школьники, студенты, мамочки, выходящие из (декретного – ред.) отпуска", — пояснил Сафонов.

Он уточнил, что такое пособие также получают люди, которые долго не работали из-за болезни или по другой причине – все эти случаи связаны с тяжелыми жизненными обстоятельствами. В такой ситуации приход в службу занятости для них лишен смысла, так как не решает материальный вопрос. Сафонов отметил, что подход к пособию, безусловно, нужно менять и подтягивать его размер к прожиточному минимуму.

Оценивая предложение о максимальном пособии по безработице, Сафонов отметил, что право на него имеют люди с высокой квалификацией и зарплатой на последнем месте работы. Высокое же пособие будет стимулировать их более длительное время находиться на содержании службы занятости.

"Выплата пособий (им – ред.) будет отвлекать средства от выплаты пособий более нуждающимся категориям граждан, поэтому такой подход нельзя разделить", — уточнил эксперт.

В качестве вариантов он назвал обсуждение вопроса о переходе в систему страхования от безработицы. Решение проблемы с низким пособием по безработице для "самых тяжелых" с точки зрения трудоустройства групп населения может способствовать и достижению цели по снижению бедности в стране, отметил Сафонов.

Предложение профсоюзов связано с попыткой поддержать уровень доходов населения и покупательную способность, считает завкафедрой экономики труда и персонала, профессор МГУ Татьяна Разумова. "Проблема в том, что надо понять, откуда, из каких источников надо тогда забрать эти деньги", — отметила она.

Эксперт обратила внимание, что бюджет уже расписан и нужно оценить масштаб предложения и показать, какие статьи его расхода можно было бы сократить или заморозить. При этом нужно понимать, что уровень пособия, равный зарплате, неправилен, так как стимул к поиску работы пропадает, отметила Разумова.

Она пояснила, что щедрую социальную политику проводили разные страны, итогом становится появление широкой прослойки иждивенцев. Это влечёт за собой цепочку последствий, так как деньги на пособия берутся из налогов, щедрая поддержка безработных приводит к более высоким налогам для работающих, что обостряет социальные противоречия.

Более правильным решением проблемы могло бы стать предоставление целевых услуг людям, которые потеряли работу, добавила она, уточнив, что вопросы занятости не случайно выведены на региональный уровень, их не надо решать "с высоты птичьего полета".