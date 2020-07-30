МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рекордный обвал ВВП США не станет сильным фактором курсовой динамики форекса, при этом напугавшая наблюдателей величина падения ВВП является результатом особенности макроэкономического расчета США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении, сообщило в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 34,1%. Падение ВВП страны во втором квартале стало рекордным за историю наблюдения ведомством с 1947 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10%.

Курс евро вечером повышался на 0,07% до 1,1798 доллара. С конца апреля европейская валюта выросла уже на 7,7%, до 1,1808 доллара, обновив максимум с сентября 2018 года.

РЫНКИ БЫЛИ ГОТОВЫ

Данные по снижению ВВП США во втором квартале в целом совпали с ожиданиями аналитиков, так что мы не ожидаем значимой реакции рынка на эту статистику, рассуждает экономист по России и СНГ компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

"Ослабление доллара относительно евро и других валют уже произошло, и поддерживалось не только и не столько глубиной падения экономики (которое оказалось глубоким и в Европе), сколько масштабами стимулов со стороны бюджетной и денежно-кредитной политик. Этот фактор может продолжить действовать на формирование курсов. В то же время мы бы не говорили об обвале доллара", — сказала она.

Что касается рубля, то сейчас идет некоторое его ослабление, которое также выглядит вполне ожидаемым, считает Донец. Основной его фактор – восстановление спроса на импорт на фоне снятия карантина и восстановления потребительской активности, добавила она.

Аномальная рецессия в США во втором квартале в целом была ожидаемой: весь апрель, а также частично май простаивали целые отрасли американской экономики, спрос был подавлен из-за карантина и самоизоляции, рассуждает аналитик компании "Фридом финанс" Валерий Емельянов.

"Расхождение между реальным падением ВВП и консенсус-прогнозом составило всего 3,6 базисных пунктов. В обычной ситуации, когда ВВП меняется за квартал на 1-2% такая ошибка приводит к расхождению в сотые доли процента, то есть находится на уровне статистической погрешности. Грубо говоря, масштаб падения ВВП весной был настолько велик, что разница в 1,2% особой роли не играет", — пояснил он.

В целом рынок уже отыграл эту новость негативно: рубль, который падал с самого утра к обеим ключевым валютам, сохранил эту тенденцию, поэтому в паре с долларом особых изменений не произошло, считает Емельянов.

Текущее ослабление доллара к евро лишь привело курс к средним уровням последних пяти лет, нежели к значительному ослаблению, рассматривает ситуацию главный экономист компании Sova Capital Артем Заигрин. "Более того, высокая доля доллара США в торговых и финансовых операциях, скорее всего, будет оставаться таковой в ближайшие годы и не позволит доллару США двигаться только в одном направлении – вниз",- добавил он.

ТОНКОСТИ РАСЧЕТА: 32,9% ЭТО 11,7%

Что касается величины падения ВВП США, так напугавшей наблюдателей, то здесь виновата особенность расчета ВВП США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

"Значение 32,9% получается, если перевести снижение ВВП по отношению к первому кварталу в годовые проценты. Грубо говоря, это значение отражает то, как бы снизился ВВП через год, если бы нынешняя тенденция сохранялась. Перерасчет в привычный показатель "год к году", которым пользуется большая часть стран мира, то есть изменение ВВП США во втором квартале 2020 года ко второму кварталу 2019 года дает —9,5% (а не 32,9%), что по меркам коронакризиса – вполне нормальное значение", — поясняет эксперт.

В Китае в первом квартале (на который пришелся пик карантинных мер) падение ВВП составило 6,8%, а с учетом ожидавшегося (без коронавируса) роста на 6%, оно превратилось в 12,1%, говорит Брагин.

"В Германии оценка снижения ВВП во втором квартале составила 11,7% и 12,2%, соответственно. Если исходить из того, что рост ВВП США (в отсутствие коронавируса) составил бы порядка 2,5%, то падение ВВП во втором квартале на фоне карантина можно оценить в 11,7%. Так что снижение экономики США во втором квартале вполне соответствует тем потерям, которые несут другие страны из-за коронавируса. Кстати, есть примеры, где падение ВВП намного жестче: Мексика –17,3%, Франция — ожидается —20%", — резюмировал он.