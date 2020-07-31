МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/, Вероника Буклей. Шокирующие цифры рекордного падения экономики США за второй квартал, вызванные последствиями распространения коронавируса, не должны вводить в панику: восстановление произойдет так же быстро, как и спад, а Россия почувствует влияние опосредованно, через финансовые рынки, и даже может открыть новые ниши на рынке Северной Америки, полагают экономисты, опрошенные РИА Новости.

ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении, сообщило в четверг бюро экономического анализа министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 34,1%.

Падение ВВП во втором квартале стало рекордным за историю наблюдения ведомством с 1947 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10%. Самое сильное годовое снижение было зафиксировано в 1932 году — на 12,9%, такая статистика ведется ведомством с 1930 года.

"Хотя величина 32,9% кажется грандиозной, бесконечно большой, в действительности американская экономика имеет возможность достаточно быстро восстановиться, как только, во-первых, восстановится экономическая активность в мире, во-вторых, когда в Америке утихнут внутринациональные страсти", — комментирует член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

КАК НА ВОЙНЕ

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова оценивает, что падение ВВП США во втором квартале превосходит масштабы Великой депрессии и может быть сравнимо с последствиями Великой Отечественной войны для СССР, однако также замечает, что после резкого спада неизбежно последует рост.

Сравнивает текущую ситуацию со временами Великой депрессии и Великой Отечественной войны и Микаелян. "Двенадцатипроцентное снижение американского ВВП в 1932 году – это самый разгар Великой депрессии. Тогда была "глобальная беда": огромное падение спроса, которое потащило за собой сокращение объемов производства и прочих экономических показателей. Сейчас ситуация другая, она рукотворная. Спрос ограничили из-за того, что целые общества, целые экономики просто остановились, чтобы не допустить распространения коронавируса и сохранить человеческие жизни", — рассуждает он.

При этом, продолжает эксперт, экономика Америки, которая в 30-х годах прошлого века упала на 12-13%, основывалась в основном на реальном производстве, и вслед за ударом по реальному производству упали все биржи.

"На сегодняшний день Америка имеет весьма низкий уровень реального производства. Фактически, это все производные финансы постиндустриального общества. Для другой ситуации, если бы это было связано с реальным падением производства, цифра 32% была бы грандиозно-катастрофической", — считает собеседник агентства.

"Для сравнения, во время Великой Отечественной войны пик падения для Советского Союза пришелся на первый квартал 1942 года. Тогда падение было на уровне 45%, Советский Союз потерял практически все свои основные промышленные зоны. Совершенно однозначно пандемия чревата для США серьезным падением экономики, но, мне кажется, восстановление будет таким же быстрым, каким было падение, и прежде всего будет связано с оживлением экономической активности в мире. "Виртуальная экономика" оживает очень быстро, для этого не требуется восстановление физического потребления", — считает Микаелян.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРА

Старший аналитик группы суверенных рисков и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова объяснила, что спад экономической активности во многом обусловлен карантинными мерами и тем, что в США достаточно высокую долю ВВП составляет сектор услуг (около 70%, для сравнения в России примерно 45%), который частично простаивал в период введенных ограничений.

"Важно отметить, что из 32% падения ВВП львиную долю составило падение расходов домохозяйств на сферу услуг (25%). Что вполне объяснимо масштабным карантином и закрытием кинотеатров, салонов красоты, ресторанов и так далее. При этом расходы этих же домохозяйств на товары почти не изменились, а расходы на импорт выросли на 10%", — обращает внимание член генерального совета "Деловой России" Илья Микин.

"Сам факт падения ВВП в США пока не имеет прямых последствий для мировой экономики. Но для поддержки экономики было уже напечатано и продолжает вливаться большое количество денежной массы. А это может иметь последствия, так как мы видим отрыв финансового рынка от реальной экономики", — считает он.

По мнению Барановой, последствия рекордного падения ВВП США во втором квартале для мировой экономики почти исчерпаны, а риски может представлять лишь возможность повторного введения карантинных мер. "Последствия от снижения экономики США именно во втором квартале уже почти полностью исчерпаны. Если говорить про будущее, то здесь важнее смотреть на риски, связанные с возможными повторными карантинными мерами", — полагает она.

ВЛИЯНИЕ НА РОССИЮ

Экономисты сходятся во мнении, что прямого влияния падения экономики США на Россию не произойдет, однако опосредованное влияние может оказаться существенным. Так, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при правительстве РФ Константин Ордов отмечает, что экономика России напрямую практически не зависит от американской, но опосредованно через фондовый и долговый рынок зависит чрезмерно сильно.

По его мнению, слабый доллар и слабая американская экономика могут привести к девальвации рубля и чреваты возможностью падения жизненного уровня, хотя в России принимаются меры по снижению такой зависимости. "В частности, наращивание доли внутренних недолларовых валют в торговых операциях с контрагентами, например, с Китаем. Но мировой экономический коллапс ничего хорошего не сулит никакой стране, включая Россию", — считает он.

Микин, напротив, считает, что в нынешних условиях экспортеры из России могут открыть для себя новые возможности. "Я считаю, что для российских экспортеров несырьевых товаров это хорошая возможность для входа на рынок Северной Америки, так как российские товары вполне достигли хорошего качества, а курс рубля к доллару делает наши товары крайне конкурентными по цене", — полагает он.

Микаелян из FinExpertiza отмечает, что Россия, несмотря на все санкции, интегрирована, в том числе через финансы, в мировую экономическую систему.

"Любое падение на мировом рынке, тем более такого игрока, который занимает порядка 20% мировой экономики, бесследно для России пройти не может, потому что мировой спрос определяется в том числе наличием мирового роста. Влияние на экономику России будет, но я не думаю, что оно будет фатальным. И все-таки мне кажется, что падение на 32% за второй квартал будет частично скомпенсировано в остальных кварталах", — считает эксперт.