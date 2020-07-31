МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне снизилась до 2,8% с уровня мая в 2,9%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 3,1%.

Число безработных в стране в июне составило 1,95 миллиона человек, что на 330 тысяч (на 20,4%) выше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,1 миллиона человек, увеличившись на 360 тысяч человек (на 0,9%) в годовом выражении.