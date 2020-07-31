СЕУЛ, 31 июл — ПРАЙМ. Экономика Северной Кореи впервые за три года показала позитивный тренд и в 2019 году выросла на 0,4% в годовом исчислении, а экспорт увеличился на 14,1%, следует из данных южнокорейского Банка Кореи (BOK).

BOK с 1991 года дает оценку экономическим показателям Северной Кореи на основе данных различных южнокорейских учреждений, а также экономических показателей самой Южной Кореи, с применением Системы национальных счетов (SNA). BOK заявляет, что его оценка может использоваться для сравнения экономик Юга и Севера, но не подходит для оценки показателей КНДР в системе мировой экономики.

Так, из-за отсутствия официальной документации из КНДР, при оценке валового национального дохода (ВНД) на душу населения берутся данные о ценах, коэффициенте добавленной стоимости и т. д. в Южной Корее, скорректированные пропорционально масштабам экономик двух стран.

"Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Северной Кореи оценивается в 0,4% в 2019 году. Он показал небольшой рост впервые за три года с 2016 года, когда он вырос на 3,9%. Поворот объясняется ростом в сельском хозяйстве и строительстве, тогда как горнодобывающая и обрабатывающая промышленности сократились", — говорится в отчете банка.

Валовой национальный доход Северной Кореи упал на 0,9% и оценивается в 35,6 триллиона южнокорейских вон (29,9 миллиарда долларов) на 2019 год, примерно 1,8% от показателя Южной Кореи. Доход на душу населения в КНДР упал на 1,4% и оценивается примерно в 1,4 миллиона вон (около 1117 долларов), что составляет примерно 3,8% от такого же показателя в Южной Корее.

Экспорт КНДР в 2019 году, по оценкам, вырос на 14,4% в годовом исчислении до примерно 280 миллионов долларов, а импорт увеличился на 14,1% до 2,97 миллиарда долларов.

В 2019 году производство КНДР в сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном хозяйстве увеличилось на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Производство в сфере строительства выросло на 2,9%. Добыча руды увеличилась, но добыча металла и неметаллов сократилась, поэтому в общем горнодобывающая промышленность упала на 0,7%, а обрабатывающая промышленность — на 1,1%. Значительное снижение в 4,2% наблюдается в сфере электро- газо- и водоснабжения.

Система национальных счетов — согласованный на международном уровне стандартный набор рекомендаций по исчислению показателей экономической деятельности в соответствии с чёткими правилами ведения счетов и учёта на макроуровне, основанными на принципах экономической теории. Нынешняя система была введена в 2008 году. Ее разрабатывают и развивают ООН, Международный валютный фонд, Всемирный Банк, Организация экономического сотрудничества и развития и Статистическое управление Европейских сообществ (Евростат).