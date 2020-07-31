МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Финансирование госпрограммы "Космическая деятельность России" могут сократить более чем на 60 миллиардов рублей в 2021-2023 годах, следует из документа Минфина "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

"По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 20 245 795,6 тыс рублей, в 2022 году на 20 227 115,7 тыс рублей и в 2023 году на 21 207 376,6 тыс рублей", — говорится в документе.

Всего планировалось выделять на эту программу в 2021-2023 годах около 209 миллиардов рублей ежегодно.