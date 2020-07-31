МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину до внесения в кабмин предварительно рассмотреть подходы к распределению третьего транша финансовой поддержки регионам с членами комиссии Федерального Собрания, сообщается на сайте правительства.

Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости регионам оказывается финансовая поддержка. На эти цели правительством РФ предусмотрено 300 миллиардов рублей.

При распределении первых 100 миллиардов рублей кабмин исходил из прямых потерь регионов, сообщал Мишустин. По его словам, размер дотаций в рамках второго транша зависит не от объема потерь, а от социально-экономической ситуации в регионе.

"Минфину России до внесения в правительство РФ обеспечить предварительное рассмотрение подходов к распределению дотаций (третий транш) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции с членами Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде", — говорится в перечне решений по итогам выступления Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Минфин ранее сообщал, что осенью регионам будет направлен третий транш поддержки в объеме 100 миллиардов рублей. Методика его распределения будет дополнительно проработана, усовершенствована и представлена на рассмотрение в правительство. Отмечалось, что это позволит осуществить справедливое и прозрачное распределение финансовой помощи на основе потребностей каждого региона.