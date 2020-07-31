Годовая инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 0,4%
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке, ускорилась до 0,4% с уровня июня в 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали замедления инфляции до 0,2%.
Годом ранее, в июле 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1%.
Базовая годовая инфляция в нынешнем июле, по предварительной оценке, составила 1,2% в годовом выражении против 0,8% в июне.
https://1prime.ru/state_regulation/20200731/831853354.html