МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке, ускорилась до 0,4% с уровня июня в 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали замедления инфляции до 0,2%.

Годом ранее, в июле 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1%.

Базовая годовая инфляция в нынешнем июле, по предварительной оценке, составила 1,2% в годовом выражении против 0,8% в июне.