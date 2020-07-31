МАДРИД, 31 июл — ПРАЙМ. Падение испанской экономики во втором квартале, на который пришлась большая часть карантина из-за коронавируса, достигло 18,5%, сообщает Национальный институт статистики (INE).

Это худший показатель с начала ведения статистики в 1970 году.

"Изменение испанского ВВП составило 18,5% во втором квартале 2020-го по сравнению с предыдущим периодом", — говорится в сообщении INE. В первом квартале года, на который пришлись две недели карантина, было 5,2%. Таким образом, с начала года ВВП упал на 22,1%.

Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, был снят лишь 21 июня. Потребление домохозяйств сократилось в апреле-июне на 21,2%. Падение инвестиций составило 22,4%, экспорта – 33,5%, импорта – 28,8%, рабочие часы сократились на 21,4%.

Предполагается, что в третьем квартале экономические показатели должны подняться, однако проблемы в туристическом секторе, который составляет 12% ВВП страны, не позволят стране быстро оправиться от кризиса. По прогнозам Банка Испании, по итогам года падение составит от 9% до 15,1% ВВП — в зависимости от развития ситуации.