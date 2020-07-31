РИМ, 31 июл — ПРАЙМ. Экономика Италии во втором квартале текущего года сократилась на 17,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики (Istat). Падение ВВП Испании во втором квартале составило 18,5%

В квартальном исчислении показатель сократился на 12,4%. Падение показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года.

Итальянская экономика "перенесла беспрецедентное сокращение, полностью объяснимое последствиями чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и принятых мер" по сдерживанию вспышки Covid-19, отмечает Istat.

В начале июня Istat спрогнозировал снижение ВВП страны по итогам года на 8,3% вследствие "беспрецедентного шока", который экономика Италии испытала в результате эпидемии коронавируса COVID-19.

Глава Банка Италии (центробанка) Иньяцио Виско 29 мая заявил, что страна переживает самый крупный как медицинский, так и экономический, кризис в новейшей истории. Он тогда представил несколько сценариев развития национальной экономики, худший из которых предусматривает снижение ВВП по итогам текущего года на 13%, а базовый — на 9%.

В июле агентство Fitch Rating опубликовало прогноз, согласно которому дефицит бюджета Италии превысит 10% ВВП в 2020 году и останется выше 6% в 2021 году. В начале июля Еврокомиссия также ухудшила прогноз по динамике ВВП Италии в 2020 году до падения на 11,2% с майской оценки, когда ожидалось падение на 9,5%. В 2021 году, по оценкам ЕК, будет зафиксирован рост экономики Италии на уровне 6,1%, хотя в предыдущем прогнозе ожидался рост на 6,5%.