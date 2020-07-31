30 июл — Dow Jones. Падение ВВП и возобновление роста числа заявок на пособия по безработице указывают на замедление темпа восстановления экономики США.

Во 2-м квартале экономика США сокращалась рекордным темпом, причем ухудшение состояния рынка труда в июле стало еще одни признаком замедления восстановления на фоне роста числа заражений коронавирусом в стране.

Согласно опубликованным в четверг данным Министерства торговли, во 2-м квартале в годовом исчислении с учетом коррекции на сезонные факторы и инфляцию ВВП сократился на 32,9%. Это сокращение было максимальным за все 70 лет, в течение которых ведется такая статистика.

Вместе с тем последние данные Министерства труда по пособиям по безработице указывают на шаткость рынка труда. Число первичных заявок на пособие росло две недели подряд: на неделе, закончившейся 25 июля, оно с учетом коррекции на сезон выросло на 12 000, до 1,43 млн. Рост начался после снижения в течение почти четырех месяцев от достигнутого в конце марта пика. Число людей, получающих пособие по безработице, на закончившейся 18 июля неделе выросло на 867 000, до 17 млн человек. До этого с середины мая их число сокращалось.

"К сожалению, мы ожидаем более продолжительного и более медленного восстановления от дна, и условия будет диктовать вирус", — сказала главный экономист S&P Global Ratings Бет Энн Бовино.

После выхода данных по ВВП и рынку труда, которые показали обновленную картину ущерба, нанесенного экономике пандемией, рынки акций снизились.

Падение ВВП во 2-м квартале происходило на фоне введения карантинных мер властями штатов в марте и апреле и их ослабления в мае и в июне, которое обусловило восстановление роста. Рекордные цифры: чем грозит России и миру падение экономики США

Тем не менее, рост в последние месяцы квартала не смог компенсировать резкое падение в апреле. Экономисты прогнозируют, что в 3-м квартале ВВП вырастет, но возобновление заболеваемости летом, вероятно, сдержит его.

В 3-м квартале "мяч подпрыгнет не так высоко, как надо", так как в результате новых вспышек заболеваемости наблюдается "нарастающее замедление экономической активности", сказал главный экономист Credit Suisse Джеймс Суини.

Высокочастотные данные показывают, "что темп восстановления, видимо, замедлился с тех пор, как в июне начался рост числа случаев заражения", сказал в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, отметив снижение индикаторов расходов по кредитным и дебетовым картам, прекращение роста заполняемости отелей и сокращение числа посещений ресторанов и парикмахерских.

По данным JPMorgan Chase & Co., расходы по кредитным и дебетовым картам росли в мае и в начале июня, а потом рост остановился. Данные Facteus, которые отражают трансакции 15 миллионов держателей карт, также указывают на то, что расходы в ресторанах росли в июне, а потом рост остановился.

По официальным данным, на закончившееся 21 июля неделе у 51,1% домохозяйств сократились доходы от занятости против 48,3% четырьмя неделями ранее.

Сокращение ВВП во 2-м квартале показало, какой сильный удар нанесли по расходам потребителей и компаний карантины меры, социальное дистанцирование и другие шаги, направленные на сдерживание распространение вируса. В годовом исчислении расходы потребителей сократились на 34,6%.

Расходы компаний на программное обеспечение, научно-исследовательские работы и оборудование упали в годовом исчислении на 27%. Упали также экспорт и импорт. Расходы федеральных властей выросли, так как они выплачивали суммы из пакета налогово-бюджетного стимулирования и повышенные пособия по безработице.

Позднее экономическая активность усилилась. Расходы потребителей, особенно на такие дорогостоящие товары, как жилье, автомобили и другие товары длительного пользования, в июне выросли. Число рабочих мест в июне выросло на 4,8 миллиона, но восстановление рынка труда, похоже, замедляется.

"Мы до сих пор наблюдаем беспрецедентное число увольнений, — сказала экономист Института экономической политики Хайди Ширхольц. – Действительно, улучшение, которое мы наблюдали, останавливается". Эксперты: обвал ВВП США не станет сильным фактором курсовой динамики форекса

Глава расположенной в Сиэтле компании Centerline Logistics Мэтт Годден сказал, что замечает позитивные признаки в секторе морских перевозок.

"Судя по июльским объемам, есть некоторые обнадеживающие признаки", такие как рост движения судов и некоторая стабилизация на рынках энергоносителей, сказал он.

Но пандемия все еще омрачает общую картину. В среду Boeing Co. объявила, что сократит производство коммерческих самолетов и продолжит увольнять работников. Такие компании, как Harley-Davidson Inc. и принадлежащая Microsoft Corp.- LinkedIn в июле также объявили о планах сокращения персонала.

Согласно опубликованным на этой неделе данным исследовательской компании Conference Board, индекс доверия потребителей в июле снизился до 92,6 с 98,3 в июне, так как потребители стали менее оптимистично оценивать краткосрочные перспективы экономики и рынка труда.

Надя Монтойа из-за пандемии в марте потеряла работу повара в ресторане в городе Новато, штат Калифорния. Теперь она занята неполный рабочий день в супермаркете, а дома печет пироги и готовит десерты для знакомых и соседей, чтобы хватало на расходы.

"Дела у нас шли относительно нормально: мы бывали в отпуске, ходили в походы, посещали рестораны с детьми. Теперь все изменилось: мы больше не можем себе этого позволить, поскольку они закрылись, а у нас нет денег", — сказала она.

"Сейчас действительно тяжело".

В компаниях также говорят о продолжающейся неопределенности.

"В целом много хаоса. Люди не знают точно, закроют ли завтра их штат, — сказал глава Fleet Advantage из Флориды. – Это будет трудный год для всех".

"Все очень и очень осторожны", — сказал владелец калифорнийской компании Key Code Media Майк Кавана, добавив, что бизнес у него движется, но он чувствует, как нервозно клиенты относятся к экономике.

Конгресс одобрил выделение триллионов долларов на симулирование, чтобы помочь домохозяйствам пережит пандемию, а сейчас обсуждается очередной пакет мер. Одним из его ключевых компонентов является выплата 600 долларов в неделю в дополнение к пособиям по безработице. Текущая программа заканчивается в пятницу, но законодатели все еще обсуждают, продлевать ли выплаты, а если продлевать, то как.

— Автор Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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