БЕРЛИН, 31 июл — ПРАЙМ. Немецкий производитель программного обеспечения SAP и телекоммуникационная компания Deutsche Telekom разработают платформу, которая позволит мобильным приложениям стран Евросоюза (ЕС) для отслеживания контактов с больными COVID-19 обмениваться данными, сообщает издание Witschaftswoche со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что заказ будет поручен компаниям в рамках существующих договоренностей с европейскими институтами. "Мы близки к заключению контракта", — сказал собеседник издания, знакомый с ходом переговоров.

В Еврокомиссии (ЕК) подтверждают планы по созданию общей платформы для приложений стран ЕС по отслеживанию контактов с зараженными коронавирусом, она получит название "Интерфейс совместимости" (Interoperability Gateway). "Техническое решение найдено, законодательные рамки созданы", — заявил изданию представитель ЕК.

В ЕС приняли решение сделать приложения совместимыми в июне. SAP и Deutsche Telekom представили ЕК свою концепцию платформы, которую дополнят европейские чиновники. Разработка интерфейса займет несколько недель.

SAP и Deutsche Telekom являются разработчиками немецкого приложения Corona-Warn-App. Его целью является предупреждение пользователя о том, что у него был контакт с человеком с подтвержденным COVID-19. Программа отслеживает через Bluetooth контакты пользователя с другими людьми, у которых установлено приложение, определяет близость и длительность таких контактов.

Если контакт был близким (менее двух метров) и длительным, программы с телефонов обмениваются кодами. В случае подтверждения у него COVID-19 пользователь вносит эту информацию в приложение, которое отправляет уведомления контактным лицам с рекомендацией сделать тест на коронавирус. Приложение запустили в июне, на сегодняшний день его установили более 16 миллионов человек.

Другие страны ЕС разработали аналогичные мобильные приложения. Как уточняет издание, приложение одной страны не может отправлять уведомление пользователю в другой стране, для этого не хватает связующего звена между национальными серверами. Над этим и будут работать SAP и Deutsche Telekom. При этом французское приложение может остаться изолированным от этой общей системы, потому что обработка информации у него происходит на центральном сервере, а не на самом устройстве, как это сделали в Германии из-за опасений граждан за свои данные.