ГАЗПРОМ ОТКАЗАЛСЯ ОТ "ЧЕРСКОГО"

Трубоукладчик "Академик Черский", который, как ожидается, продолжит строительство газопровода "Северный поток 2", перестал принадлежать "Газпрому". С 2016 года судно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота". В июне этого года судно поменяло владельца – им стал Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), в свою очередь, входящий в группу "Газпром". Однако в последнем списке аффилированных лиц компании от 30 июня этот фонд уже не значится. Это означает, что СТИФ либо больше не принадлежит "Газпрому", либо компания воспользовалась правом скрыть его из списка аффилированных лиц из-за санкционных рисков.

На данный момент трубоукладчик находится в немецком парту Мукран — логистической базе "Северного потока 2". Эксперты согласны с тем, что смена собственника "Академика Черского" может быть частью стратегии по завершению строительства трубопровода, не подпадая под дальнейшие санкции США. Вероятно, таким образом "Газпром" как раз пытается снять с себя возможные риски, поскольку у него, как у международного поставщика энергоресурсов, "Северный поток-2" не единственный зарубежный проект, а последствия от новых американских санкций с жесткими ограничениями для иностранных партнеров компании могут быть достаточно серьезные.

РОССИЯНЕ БЕЗ ЕВРОПЫ ДО СЕНТЯБРЯ

Россия вновь не попала в обновленный список стран, которым Евросоюз готов открыть границы. В августе ЕС возобновит транспортные отношения с Австралией, Грузией, Канадой, Китаем, Марокко, Новой Зеландией, Руандой, Южной Кореей, Таиландом, Тунисом, Уругваем и Японией. Из предыдущего перечня стран убрали Алжир. Таким образом, список стал короче по сравнению с предыдущими двумя версиями.

Раз в две недели ЕС планирует пересматривать существующий список с учетом эпидемиологических изменений. Однако в августе институты союза отдыхают, поэтому новый перечень будет составлен только в сентябре. Ранее сообщалось, что с 1 августа Россия возобновит перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. На следующем этапе возобновления авиасообщения границы с Россией могут открыть ОАЭ, Мальдивы и Южная Корея.

ФРС СОХРАНИЛА СТАВКИ

Руководители ФРС в среду приняли решение сохранять ставки около нуля при покупке казначейских облигаций и ряда других ценных бумаг. Все участники встречи отметили появление признаков подъема экономики США и проголосовали за выход из целевого диапазона краткосрочных процентных ставок от 0% до 0,25%, как только экономика стабилизируется. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что обзор стратегии денежно-кредитной политики и коммуникаций, который Центральный банк начал в прошлом году, будет завершен в ближайшее время.

Действия Федрезерва по сохранению ключевой ставки эксперты назвали ожидаемыми. Медианный прогноз членов ФРС предполагает сохранение ставки на околонулевом уровне в течение 2020 – 2022 годов. Также ФРС были продлены программы чрезвычайного кредитования и предоставления долларовых своп линий для центробанков других стран. По мнению экспертов, мягкая монетарная политика регулятора выступает фактором в пользу сохранения низких ставок Центробанками развивающихся стран. Сохранение низкой ставки ЦБ РФ в течение 2020 – 2022 годов при сокращении дефицита бюджета может способствовать смещению вниз кривой доходности ОФЗ.

ГОЛОМОЛЗИН ПОКИНУЛ ФАС

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина уволили с должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Голомолзин был заместителем главы ФАС с 2004 года. Он курировал сферу топливно-энергетического комплекса и химической промышленности. В феврале 2020 года эти полномочия передали статс-секретарю—замглавы ФАС Андрею Цариковскому. В последнее время Голомолзин продолжал курировать регулирование связи и информационных технологий.

В общей сложности он проработал в антимонопольных органах 25 лет. Под его руководством и при непосредственном участии ФАС были рассмотрены крупнейшие и прецедентные дела о нарушениях антимонопольного законодательства, а также проводились реформы естественных монополий и тарифного регулирования. О новых назначениях в службу на момент написания материала не сообщалось.

ЗОЛОТО БЬЕТ РЕКОРДЫ

Стоимость золота на этой неделе обновила исторический максимум. Фьючерсы на золото с поставкой в 2021 году в пятницу торговались выше 2000 долларов за унцию, также данный ценовой уровень превышал и фьючерс с поставкой в декабре 2020 года. Стоимость золота выросла примерно на 20% за первые полгода 2020 года, ралли цен на металл резко ускорилось в последние недели. В качестве причин аналитики называют бегство инвесторов от рисковых активов на фоне опасений по поводу второй волны пандемии Covid-19 в пользу активов-убежищ, к которым традиционно относится золото.

Рост стоимости драгоценного металла подкрепляется слабым долларом. Опасения за перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики, а также напряженность между США и КНР оказала сильное негативное влияние на курс американской валюты. Ее ослабление традиционно стимулирует стоимость металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты. Подорожание драгметалла привело к тому, что акции крупнейшей золотодобывающей компании в России "Полюс" уже подскочили вверх, в рамках торгов на Мосбирже в пятницу они выросли на 2,1%. При этом акции Petropavlovsk стали дороже на 2,8%, достигнув показателя 38,9 рубля за штуку.

МНИМОЕ МИНИРОВАНИЕ

В четверг в Москве прошли проверки всех отделений Сбербанка после сообщения от неизвестных о том, что там якобы заложены бомбы. Представители Сбербанка заверили, что это никак не помешает работе отделений – офисы работали в штатном режиме, обслуживание клиентов продолжалось по обычному графику.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, школы, а также с недавнего времени лечебные учреждения. Пока ни одна угроза подтверждения не имела, однако постоянные проверки повлекли существенные финансовые потери. По информации ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

СОБСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ НА РОССИЙСКОЙ МКС

Российский сегмент МКС в четверг подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей. Как сообщила Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", теперь российские космонавты получат возможность общаться с Землей не только пролетая над своей территорией. До этого момента все годы эксплуатации МКС космонавты могли общаться с Землей вне зоны России с помощью американских средств связи. Бортовая аппаратура широкополосной связи была задействована в российском сегменте МКС для участия российских космонавтов в голосовании, сообщили в РКК. Также в корпорации пояснили, что за один виток МКС вокруг Земли связь устанавливается дважды по полчаса, один виток составляет 92 минуты. В ближайшее время планируется подключить еще и третий. Таким образом, без интернета космонавты будут оставаться лишь на незначительное время. Планируется, что в дальнейшем связь с Землей будет обеспечиваться в круглосуточном режиме.