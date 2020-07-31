МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Потребительские доходы в США в июне снизились на 1,1% по сравнению с маем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

Расходы потребителей выросли на 5,6% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения доходов на 0,5% и роста расходов на 5,5%.

Располагаемые доходы населения в США в июне снизились на 1,4%, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, снизились на 1,8% по сравнению с маем.

"На июньскую оценку доходов и расходов потребителей повлияли меры против распространения COVID-19. Государственные платежи, направленные на восстановление экономики, по-прежнему производились, но в меньшем объеме, чем в мае. И в некоторых регионах страны было частично отменено указание оставаться дома", — говорится в релизе министерства.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по социальному страхованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.